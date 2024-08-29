Частая зевота может свидетельствовать о серьезных болезнях

Частая зевота может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Об этом газете «Известия» рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Она отметила, что в среднем человек зевает от семи до 23 раз в день. В первую очередь, зевота необходима для того, чтобы быстро насытить организм кислородом и тем самым стимулировать работу мозга. Врач подчеркнула, что именно поэтому человек неудержимо хочет зевать в душном помещении, сразу после пробуждения или перед сном или во время скучной лекции. Под воздействием стресса дыхание непроизвольно задерживается, оно становится более поверхностным, и организм с помощью глубокого зевка компенсирует недостаток кислорода.

Кроме того, зевота помогает улучшить терморегуляцию и позволяет выровнять баланс давления в полости уха и носоглотке.

Демьяновская предупредила, что беспричинная и частая зевота может сигнализировать о том, что у человека имеются серьезные заболевания, в частности, апноэ сна, при котором у человека во время ночного отдыха на некоторое время непроизвольно прекращается дыхание.

До этого сообщалось, что найдены области мозга, отвечающие за заразную зевоту.

Ранее сообщалось, что женщина зевнула, не смогла закрыть челюсть и оказалась в больнице.