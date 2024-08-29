Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Частая зевота может свидетельствовать о серьезных болезнях

Невролог Демьяновская: частая зевота может указывать на серьезные заболевания

close
100%
Depositphotos

Частая зевота может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Об этом газете «Известия» рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Она отметила, что в среднем человек зевает от семи до 23 раз в день. В первую очередь, зевота необходима для того, чтобы быстро насытить организм кислородом и тем самым стимулировать работу мозга. Врач подчеркнула, что именно поэтому человек неудержимо хочет зевать в душном помещении, сразу после пробуждения или перед сном или во время скучной лекции. Под воздействием стресса дыхание непроизвольно задерживается, оно становится более поверхностным, и организм с помощью глубокого зевка компенсирует недостаток кислорода.

Кроме того, зевота помогает улучшить терморегуляцию и позволяет выровнять баланс давления в полости уха и носоглотке.

Демьяновская предупредила, что беспричинная и частая зевота может сигнализировать о том, что у человека имеются серьезные заболевания, в частности, апноэ сна, при котором у человека во время ночного отдыха на некоторое время непроизвольно прекращается дыхание.

До этого сообщалось, что найдены области мозга, отвечающие за заразную зевоту.

Ранее сообщалось, что женщина зевнула, не смогла закрыть челюсть и оказалась в больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами