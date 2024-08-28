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Ученые создали метод добычи серебра из старых солнечных панелей

ETI: новый способ позволил извлечь 99% серебра из отработавших фотоэлементов

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Юнигрин Энерджи

Итальянские ученые из Университета Камерино разработали дешевый и высокоэффективный метод добычи серебра из старых солнечных панелей. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Technology & Innovation (ETI).

Команда использовала активированное основание персульфата в сочетании с аммиаком, чтобы отделить серебро от меди в электрических цепях отходов солнечной энергетики.

Чтобы определить правильное количество каждого из материалов для использования в процессе, исследователи провели несколько реакций с использованием различных переменных, таких как концентрация аммиака, сохраняя при этом постоянными другие переменные, такие как скорость перемешивания и температура.

После серии экспериментов ученые нашли правильное сочетание факторов — аммиак в концентрации 0,5 моль на литр и персульфат калия в концентрации 0,2 моль на литр. Реакция длилась один час и обеспечила отделение 85% серебра в тестовом образце.

Затем команда провела электроосаждение-окислительно-восстановительную замену, чтобы довести долю полученного серебра до 98,7%.

Ранее ученые заставили бактерии добывать литий и кобальт из старых батарей и другого электрохлама.

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