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Исследователи обнаружили «невозможный» одноклеточный организм

mBio: найдена прокариотическая бактерия, способная поедать другие клетки

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Alex Farias/Shutterstock/FOTODOM

Немецкие микробиологи из Йенского университета нашли прокариотическую бактерию, которая может питаться другими клетками. Ранее существование такого организма считалось невозможным и противоречащим современной доктрине. Исследование опубликовано в научном журнале mBio.

Прокариоты — древнейшие на Земле одноклеточные живые организмы, не обладающие оформленным внутренним ядром и другими внутренними органеллами. Отсутствие четкого ядра отличает их от эукариот, к которым относятся все живые организмы с ядерной структурой клеток.

Отличительной чертой эукариот считается эндоцитоз — способность поедать другие клетки. До недавнего времени ученые считали, что прокариоты не способы съесть никого из себе подобных, поскольку для такого сложного действия им не хватает источника энергии в виде митохондрии.

В новом исследовании команда сфокусировалась на прокариотической группе планктомицетов: необычных бактерий, которые могут быть потенциальными предками эукариот из-за необычной биологии.

Ученые обнаружили микроорганизм под названием Uabimicrobium helgolandensis, обитающий в Северном море. Эти прокариоты оказались способны питаться другими бактериями, опровергнув предыдущие научные представления.

По словам ученых, открытие позволит по-новому взглянуть на эволюцию многоклеточной жизни на нашей планете.

Ранее исследователи выяснили, что глобальное потепление может привести к нашествию прокариот в мировом океане.

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