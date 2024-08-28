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Ученые отследили сотни метеоритов, попавших с Марса на Землю

UOA: около 200 метеоритов прибыли на Землю из марсианских зон Тарсис и Элизиум

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NASA

Канадские ученые из Альбертского университета (UOA) выяснили, откуда именно прилетали на Землю метеориты марсианского происхождения. Им удалось установить происхождение около 200 обломков соседней планеты, добравшихся до нашего мира. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

По словам специалистов, марсианские метеориты попадают в космос в результате падения на Марс крупных астероидов. Во время этих событий части породы выбрасываются с достаточной скоростью, чтобы преодолеть гравитацию родной планеты. Некоторые из таких фрагментов в итоге оказываются на Земле.

Команда объединила высокоточные симуляции столкновений с планетой, чьи характеристики соответствуют Марсу. Результаты показали, что условия, при которых были выброшены метеориты, соответствуют ударам, создавшим кратеры диаметром от 10 до 30 километров.

Выходные данные модели позволили ученым определить «пиковые ударные давления» ударных событий и продолжительность воздействия этих давлений на породы.

На основе этих данных ученые смогли оценить размер кратеров, которые могли выбросить метеориты, а также глубину залегания пород до столкновений. Хотя оценки глубины не лишены некоторой неопределенности, исследователи сравнили их с местной геологией возможных исходных кратеров, а также характеристиками и возрастом метеоритов.

Анализ показал, что 200 долетевших до Земли метеоритов родом из вулканических регионов Марса под названием Тарсис и Элизиум.

Открытие поможет специалистам лучше понять, когда происходили вулканические события на Марсе, каковы различные источники марсианской магмы и как быстро формировались кратеры.

Ранее исследователи узнали причину непрекращающейся тряски марсианской поверхности.

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