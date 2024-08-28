Ученые нашли слабое место в главном способе борьбы с парниковыми выбросами

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что основной способ борьбы с глобальным потеплением путем закачивания углекислого газа (CO2) под землю имеет свои пределы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).
Текущие сценарии сдерживания глобального нагрева планеты опираются на технологии, удаляющие углекислый газ из воздуха быстрее, чем его выделяет человечество. Это потребует выкачивания CO2 из атмосферы со скоростью 1-30 млрд тонн (гигатонн) в год к 2050 году.
Исследование показало, что к 2050 году можно будет ежегодно хранить под землей до 16 гигатонн CO2. Однако достижение этой цели потребует огромного увеличения емкости хранилищ и масштабирования в течение следующих десятилетий, чего не ожидается, учитывая текущие темпы инвестиций, разработки и развертывания.
В своем анализе ученые обнаружили, что более реалистичным мировым ориентиром будет диапазон хранения 5–6 гигатонн в год к 2050 году. Эта оценка согласуется с тем, как существующие аналогичные технологии масштабировались с течением времени.
По словам авторов работы, их расчеты позволят ставить более достижимые цели в борьбе с изменением климата.
Ранее ученые выяснили, что мировые расходы из-за глобального потепления оказались почти в шесть раз выше предыдущих оценок.