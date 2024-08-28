Ученые нашли слабое место в главном способе борьбы с парниковыми выбросами

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что основной способ борьбы с глобальным потеплением путем закачивания углекислого газа (CO 2 ) под землю имеет свои пределы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Текущие сценарии сдерживания глобального нагрева планеты опираются на технологии, удаляющие углекислый газ из воздуха быстрее, чем его выделяет человечество. Это потребует выкачивания CO 2 из атмосферы со скоростью 1-30 млрд тонн (гигатонн) в год к 2050 году.

Исследование показало, что к 2050 году можно будет ежегодно хранить под землей до 16 гигатонн CO 2 . Однако достижение этой цели потребует огромного увеличения емкости хранилищ и масштабирования в течение следующих десятилетий, чего не ожидается, учитывая текущие темпы инвестиций, разработки и развертывания.

В своем анализе ученые обнаружили, что более реалистичным мировым ориентиром будет диапазон хранения 5–6 гигатонн в год к 2050 году. Эта оценка согласуется с тем, как существующие аналогичные технологии масштабировались с течением времени.

По словам авторов работы, их расчеты позволят ставить более достижимые цели в борьбе с изменением климата.

Ранее ученые выяснили, что мировые расходы из-за глобального потепления оказались почти в шесть раз выше предыдущих оценок.