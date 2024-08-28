Названа самая частая ошибка в лечении головокружения

Зачастую при лечении головокружения пациенты могут принимать препараты для лечения сосудов, однако они не помогут избавиться от головокружения, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова.

«Лечение зависит от первопричины. Чтобы ее выяснить, собираем подробный анамнез, также мы проводим оценку нистагма, оцениваем наличие нарушений ходьбы, выполнение координаторных проб. Когда мы выяснили причину, мы понимаем, что нам делать дальше. Например, если она психогенная, то назначаем антидепрессанты, если головокружение возникает при мигрени, то мы стараемся воздействовать на головную боль, снизив интенсивность и частоту приступов», – рассказала врач.

При доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении (ДППГ) врач должен объяснить пациенту, что головокружения не нужно бояться, а наоборот, надо его спровоцировать еще раз, повернуть голову, чтобы оно быстрее прошло. Для этого существуют специальные маневры — правила поворачивания головы, например маневр Эпли.

«Также мы можем порекомендовать пациенту гимнастику, в ходе которой пациент должен садиться и ложиться на разные бока до тех пор, пока головокружение не пройдет. Обычно ее нужно поделать неделю, чтобы дать этим кристаллам возможность раствориться или вернуться на место. Если пациента сильно тошнит или рвет от головокружения, то мы можем прописать ему противорвотные препараты. А вот если врач прописывает вам от головокружения препараты для сосудов, то лучше сменить доктора», – рассказала Шаповалова.

По ее словам, многие причины головокружений хорошо поддаются лечению, но зачастую люди мучаются годами, бесконечно пропивая препараты для лечения сосудов. Поэтому не стоит затягивать поход к врачу, ведь головокружение и шаткость заметно снижает качество жизни.

Подробнее о том, почему возникает головокружение, как понять по глазам, что у человека кружится голова, и какими препаратами нужно и не нужно лечить этот недуг, – в интервью Шаповаловой «Газете.Ru».

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