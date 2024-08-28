Установлено, как глубоко нужно сажать пшеницу для увеличения урожайности на 11%

Ученые Казанского государственного аграрного университета обнаружили, что оптимальная глубина заделки семян яровой пшеницы составляет 4-5 см. Это позволяет увеличить урожайность на 11%, рассказали «Газете.Ru» в Казанском ГАУ.

Пшеница – важный продукт в контексте продовольственной безопасности страны. Из нее изготавливается мука, которая идет на производство хлеба, макарон и кондитерских изделий. Кроме того, пшеница является кормовой культурой, то есть ею питаются животные. От урожая пшеницы также зависит то, насколько много у людей будет мяса.

«Наши исследования демонстрируют, что правильно подобранная глубина заделки семян не только улучшает развитие корневой системы, но и значительно повышает урожайность яровой пшеницы. Это простой, но эффективный способ для аграриев увеличить производство зерна», – рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Райзиль Гараев.

Исследователи изучали влияние глубины заделки семян на развитие корневой системы, оценивая такие параметры, как масса корней, их длина и количество. Эти показатели определялись путем отбора почвенных монолитов на глубине 0-25 см и последующей отмывки корней водой. Анализ проводился на пробах из 15 растений в трех повторностях для каждого варианта глубины заделки (2, 3, 4, 5, 6 и 7 см).

Результаты исследования показали, что наиболее развитая корневая система формировалась при глубине заделки семян 4-5 см. В этих вариантах масса сырых корней была на 44% и 28% больше, чем в контрольном варианте с заделкой на 6 см. Такое развитие корневой системы обеспечило лучшее поглощение влаги и питательных веществ, что в конечном итоге привело к повышению урожайности.

Эти данные имеют важное практическое значение для сельхозпроизводителей, позволяя им оптимизировать технологию возделывания яровой пшеницы и добиваться более высоких урожаев.

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