Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Земле началась магнитная буря класса G2. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, магнитная буря средней интенсивности (второй уровень по пятибалльной шкале) началась после 3:00 мск. При этом он спрогнозировал, что буря будет непродолжительной, а ее интенсивность усиливаться не будет.

Синоптик отметил, что вечером 27 августа модели, прогнозирующие будущее состояние геомагнитного поля, предсказывали лишь слабые колебания геомагнитного поля, не достигающие уровня магнитных бурь, что стало уже не первым примером их неполной точности.

До этого главный научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН, доктор физико-математических наук Борис Филиппов заявил, что геомагнитное поле защищает жизнь на Земле от вредного воздействия Солнца, в том числе вспышек и магнитных бурь.

При этом ученый отметил, что магнитные бури оказывают на землян более серьезное воздействие, чем вспышки на светиле.

Ранее Леус спрогнозировал увеличение количества магнитных бурь.