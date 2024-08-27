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Ученые научились быстро диагностировать рак мозга с помощью дешевого датчика

CommsBio: новый биочип выявляет глиобластому по биомаркерам в экзосомах

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Shutterstock

Американские ученые из Университета Нотр-Дам разработали автоматизированное устройство, способное диагностировать опухоль мозга (глиобластому) менее чем за час. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology (CommsBio).

Глиобластома — один из наиболее агрессивных видов рака мозга. В среднем пациенты с этим заболеванием живут 12-18 месяцев после постановки диагноза.

В основе нового метода лежит биочип, использующий электрокинетическую технологию для обнаружения биомаркеров глиобластомы. Ими служат рецепторы эпидермального фактора роста (EGFR), которые сверхэкспрессируются при глиобластоме.

EGFR можно обнаружить во внеклеточных везикулах, или экзосомах — выделяемых клетками особых частицах. Они в 10-50 раз больше обычной молекулы и имеют электрический заряд.
Электрокинетический датчик в чипе обнаруживает EGFR, фиксируя высокий отрицательный заряд. Этот сдвиг напряжения указывает на наличие опухоли.

По словам специалистов, для анализа устройству достаточно 100 микролитров крови, а стоимость материалов для одного биочипа составляет менее $2 (180 рублей по курсу на момент публикации).

Ранее ученые нашли уязвимость у глиобластомы.

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