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Ученые научились подсвечивать бактерии в ранах пациентов

AWC: создана технология визуального обнаружения микробов в повреждениях кожи

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Shutterstock

Американские специалисты из Медицинской школы Кека при Калифорнийском университете разработали способ подсветки микробов в ранах пациентов. Это позволит снизить частоту воспалений в ходе лечения. Исследование опубликовано в научном журнале Advances in Wound Care (AWC).

Команда использовала технологию автофлуоресцентной (АФ) визуализации, при которой портативное устройство выделяет невидимые человеческому глазу бактерии с помощью фиолетового света. Различные типы микроорганизмов окрашиваются в разные цвета, позволяя врачам сразу определить характер и масштаб инфекции.

Обычно медики отправляют образцы тканей пациента на анализ, чтобы точно определить присутствующие там патогены. Этот процесс занимает до нескольких дней, в течение которых может возникнуть заражение. По словам авторов разработки, АФ-визуализация значительно ускорит диагностику и даст сразу перейти к лечению.

Ученые отметили, что метод успешно показал себя при работе с пациентами, страдающими от хронических ран, включая диабетические язвы стопы. Около 20% людей с таким нарушением теряют конечности из-за ампутаций вследствие бактериального заражения тканей.

Ранее исследователи нашли в кишечнике электрические токи, привлекающие опасные бактерии.

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