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В РФ разработали эффективный препарат против оспы обезьян

Багрянская: в новосибирском «Векторе» разработали препарат от оспы обезьян

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Shutterstock

Директор Новосибирского института органической химии им. Ворожцова СО РАН Елена Багрянская на «Технопроме-2024» сообщила, что сотрудники института совместно с Государственным научным центром (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали эффективный препарат «НИОХ-14» против оспы обезьян. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, ученые провели дополнительные исследования препарата, и он показал себя хорошо.

«Исследования проводил ГНЦ «Вектор», — добавила Багрянская.

До этого Роспотребнадзор рекомендовал усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян. Речь идет о тех, кто прибыл из эпидемически неблагополучных стран.

Также рекомендуется принять дополнительные меры по обеспечению готовности бригад скорой к оказанию помощи больным с подозрением на оспу обезьян.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что оспа обезьян не станет новым коронавирусом и не потребует карантина.

Ранее врач оценила, насколько оспа обезьян опасна для людей.

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