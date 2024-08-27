В РФ разработали эффективный препарат против оспы обезьян

Директор Новосибирского института органической химии им. Ворожцова СО РАН Елена Багрянская на «Технопроме-2024» сообщила, что сотрудники института совместно с Государственным научным центром (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали эффективный препарат «НИОХ-14» против оспы обезьян. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, ученые провели дополнительные исследования препарата, и он показал себя хорошо.

«Исследования проводил ГНЦ «Вектор», — добавила Багрянская.

До этого Роспотребнадзор рекомендовал усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян. Речь идет о тех, кто прибыл из эпидемически неблагополучных стран.

Также рекомендуется принять дополнительные меры по обеспечению готовности бригад скорой к оказанию помощи больным с подозрением на оспу обезьян.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что оспа обезьян не станет новым коронавирусом и не потребует карантина.

Ранее врач оценила, насколько оспа обезьян опасна для людей.