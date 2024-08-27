Ученые создали «губку» для углекислого газа из биополимера

Американские ученые из Инженерного колледжа FAMU-FSU создали новый биополимер, способный захватывать углекислый газ (CO2). Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Materials (AdvMat).
Основой для материала стал лигнин — органическая молекула, которая служит главным компонентом древесины и других растений.
По словам авторов разработки, один грамм биополимера может впитать около 47 миллиграммов чистого углекислого газа или поглотить 26 миллиграммов CO2 из окружающего воздуха.
При нагревании состав выделяет углекислый газ в объемах, зависящих от температуры. Высвобождение CO2 начинается при 60°C и обычном давлении.
Ученые отметили, что системы на основе полимера могут вытягивать углекислый газ, а затем выпускать его для использования в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.
«Наши испытания показали, что структура этого материала остается неизменной даже после многократного использования, что делает его многообещающим инструментом для сокращения выбросов углерода», — уточнили создатели биополимера.
Ранее ученые получили термостойкие биопластики с помощью микробов.