В Приморье выявили превышение трития в воде после сбросов с японской АЭС

Ученые в Приморье обнаружили повышенный уровень трития в пробах морской воды, собранных в рамках экспедиции по мониторингу радиологической безопасности в Дальневосточных морях после сброса воды с японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом сообщается на сайте Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Согласно сообщению, в период с июня по июль на судне «Академик Опарин» прошла научно-исследовательская экспедиция, целью которой была оценка радиологической безопасности дальневосточных морей из-за сбросов с «Фукусимы-1». Уточняется, что исследователи собрали свыше 100 тонн проб воды, а также образцы биоты и планктона в Японском и Охотском морях.

В начале августа пресс-служба оператора Tokyo Electric Power Company (TEPCO) сообщала, что в Японии начался восьмой этап сброса очищенной от радиоактивных веществ воды с атомной электростанции «Фукусима-1».

Ранее в здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка.