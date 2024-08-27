Ученые предложили перебрасывать ресурсы с Луны на Землю магнитной «пращой»

Китайские ученые из Шанхайского института спутниковой инженерии (SAST) разработали концепцию магнитной пусковой установки, которая облегчит отправку грузов с Луны на Землю. Статья опубликована в газете South China Morning Post (SCMP).

По словам специалистов, установка будет использовать технологию магнитной левитации и действовать по принципу пращи или метательного молота, раскручиваясь на месте и в определенный момент выбрасывая капсулу к нашей планете за счет центробежной силы.

На поверхности Луны почти нет сопротивления внешней среды и очень низкая гравитация, составляющая 16,5% от земной. Команда считает, что такая система могла бы проводить два пуска в день за 10% от стоимости существующих транспортных методов.

Предложенная китайской исследовательской группой установка будет состоять из 50-метрового вращающегося рычага и высокотемпературного сверхпроводящего двигателя. Она будет питаться от солнечных батарей и ядерного реактора.

После ускорения в течение 10 минут «рука» достигнет скорости 1,5 метра в секунду и выпустит полезную нагрузку. Ученые подчеркнули, что основным грузом этой системы будет гелий-3, добытый из лунного грунта.

Гелий-3 рассматривается как перспективное топливо для термоядерных реакторов. Элемент почти не встречается на Земле, но в лунном грунте содержится около 1 млн тонн вещества. Согласно расчетам, этого количества хватило бы для покрытия мировых потребностей в энергии на тысячу лет вперед.

Исследователи считают, что проект лунной электромагнитной катапульты можно будет воплотить к 2045 году, а его стоимость предварительно оценивается в $18 млрд.

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