Стало известно об унижении Boeing из-за того, что NASA обратилось к Маску за помощью

Сотрудники корпорации Boeing, столкнувшиеся с проблемами из-за космического корабля Starliner, испытали глубокое унижение из-за того, что NASA обратилось к конкурирующей компании SpaceX для спасения астронавтов, прилетевших на Starliner к МКС. Об этом пишет американский таблоид The New York Post со ссылкой на анонимные источники в Boeing.

«У нас в последнее время было столько конфузов, что за нами пристально наблюдают. А это ухудшило ситуацию в сто раз», — рассказал один из сотрудников Boeing.

Он отметил, что в корпорации «ненавидят» корпорацию SpaceX миллиардера Илона Маска, которая пришла на выручку экипажу Starliner.

Сам Маск отмечал, что Boeing не сможет доминировать в космической среде. Кроме того, Маск выразил мнение, что если бы не его компания SpaceX, то единственным способом вернуть на Землю экипаж Starliner — попросить помощи у Российской Федерации.

24 августа глава NASA Билл Нельсон заявил, что экипаж Boeing Starliner вернется с Международной космической станции (МКС) на Землю в феврале 2025 года на корабле SpaceX Crew Dragon. Американские астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс находятся на борту станции почти 70 дней — это почти в десять раз превышает первоначально запланированное время испытательного полета. Starliner отправился в первый пилотируемый полет с Уилмором и Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к станции. Изначально планировалось, что миссия будет продолжаться около недели.

Ранее в «Роскосмосе» заявили о постоянном диалоге с NASA.