Ученые нашли в Норвегии необычные погребальные дома викингов

Международная группа археологов из Норвегии и Великобритании обнаружила в центральной части Норвегии необычные погребальные сооружения викингов, датированные 500 и 950 годами нашей эры. По мнению специалистов, их конструкция предназначалась для особых погребальных ритуалов. Исследование опубликовано в научном журнале Medieval Archaeology (MediArch).

По словам ученых, найденные ими погребальные дома отличались от аналогичных построек в других частях Скандинавии тем, что не предполагали постоянное захоронение.

Специалисты отметили, что изученные ими гробницы имели двери и следы постоянного посещения их живыми людьми — на это указывает хорошо утоптанная почва перед входами.

Каждое сооружение использовалось в течение почти 100–200 лет, что позволяет предположить, что, хотя погребальные практики, окружавшие их, могли измениться, погребальные дома оставались важным компонентом ритуалов.

Хотя в постройках не нашли захоронений, другие находки, такие как фрагменты костей, наконечники стрел и гвозди, помогли пролить свет на предполагаемое использование этих объектов.

Ученые считают, что погребальные дома служили для временного размещения тел, пока их готовили к кремации или иным формам погребения. Судя по обнаруженным артефактам, такое сооружение рассматривалось как жилье для покойного перед его отправкой в загробный мир.

Ранее археологи нашли в Турции гробницу шаманки каменного века.