Названы вредные способы отбеливания зубов

Отбеливание народными методами, например содой, перекисью или активированным углем, может привести к образованию микротрещин на зубах и повышению их чувствительности, рассказал «Газете.Ru» врач-стоматолог, член Ассоциации молодых стоматологов Дмитрий Лозовой.

«Народные методы лучше не использовать. Например, сода – это абразивное средство, и она не влияет на цвет зубов, а только удаляет налет, оставляя на поверхности эмали микротрещины. Перекись водорода может спровоцировать химический ожог слизистой рта. Уголь, как и пищевая сода, оставляет на эмали микротрещины, не влияя на цвет, лишь удаляя поверхностный налет», – рассказал врач.

Вместо этого можно отдать предпочтение другим методам, например профессиональным лазерному или химическому отбеливанию, а также домашнему отбеливанию подобранными врачом средствами.

«Однако даже такое отбеливание может нанести вред зубам, если у пациента есть глубокий кариес, при наличии кариозного пятна раствор для отбеливания может нанести вред мягким тканям зуба, вызывая повышенную чувствительность зубов. Также отбеливание противопоказано при зубном камне, приеме лекарственных препаратов, повышающих чувствительность к ультрафиолету. Отбеливание также противопоказано женщинам во время беременности», – отметил врач.

Ранее врач назвал анализы, необходимые для оценки вреда от стресса.