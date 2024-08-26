Ученые предложили бить песчаные пляжи током для защиты от эрозии

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго предложили новый метод защиты берегов от эрозии с помощью электрического тока. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Команда изучила природный механизм моллюсков, мидий и других морских обитателей, которые используют растворенные в воде минералы для строительства своих раковин.

Исследователи добились формирования этого естественного цемента, ускорив химические реакции с помощью электричества.

В лабораторных экспериментах слабый (2–3 вольта) электроток мгновенно изменил структуру морского песка, превратив его в твердый и монолитный материал.

Разряды преобразовали некоторые из компонентов в карбонат кальция, из которого состоят панцири многих моллюсков. При увеличении напряжения до четырех вольт те же компоненты могут стать гидроксидом магния, который также повсеместно встречается в различных породах.

По словам ученых, укрепленный электричеством песок не уступает в прочности бетону и может защищать береговые линии от эрозии на протяжении десятилетий. Кроме того, процесс можно обратить вспять, растворив прочные минералы тем же электротоком.

Ранее исследователи выяснили, что водоросли не дают штормам размывать береговую линию.