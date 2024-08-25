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Материнство дает мозгу защитные преимущества, выяснили ученые

SciRep: у матерей увеличивается плотность серого вещества в мозге

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Depositphotos

Международная группа ученых из Великобритании и Италии обнаружила положительные изменения, возникающие в мозге женщин после беременности. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Специалисты сосредоточились на выборке из 19 тыс. женщин и 17,6 тыс. мужчин в возрасте от 45 до 82 лет. Участники прошли сканирование с помощью магнитно-резонансной томографии. Это позволило команде измерить плотность серого вещества в различных областях мозга.

Исследователи сравнили матерей и нематерей среди женщин, а также отцов и неотцов среди мужчин. Чтобы гарантировать, что результаты не будут искажены возрастными изменениями мозга, исследователи ученые подбирали участников по возрасту в каждой группе.

Команда обнаружила существенные различия в структуре мозга между матерями и бездетными женщинами, причем у матерей наблюдается более высокая плотность серого вещества в нескольких областях мозга.

Эти области включают участки в лобной и затылочной долях, которые участвуют в когнитивных функциях, таких как планирование и принятие решений, а также визуальная обработка.

Увеличение плотности серого вещества у матерей было распределено как по корковым (внешний слой мозга, участвующий в сложных мыслительных процессах), так и по подкорковым областям (более глубокие структуры мозга, которые играют роль в эмоциях и памяти).

Изменения предполагают, что материнство может вызвать широкомасштабную перестройку мозга, которая сохраняется еще долго после окончания детородного периода.

В то же время исследователи не обнаружили существенных различий в плотности серого вещества между отцами и бездетными мужчинами.

Ученые полагают, что появление детей способно обеспечить женщинам долговременную защиту от потери серого вещества, которая происходит с возрастом.

Ранее исследователи выяснили, правда ли рождение детей дает людям особенное чувство счастья.

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