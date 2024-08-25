Ученые нашли местоположение «детектора угроз» в мозге

Бразильские ученые из Университета Сан-Паулу составили карту мозговой сети, которая не только обнаруживает непосредственные угрозы, но и создает длительные воспоминания о пережитой опасности. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Команда провела эксперименты на мышах. Грызунов поместили в безопасную клетку, соединенную с помещением, где пол находился под слабым напряжением. Неприятные ощущения от электрических разрядов должны были создать у животных ощущение враждебной среды.

Исследователи сосредоточились на участке мозга под названием дорсальное премаммиллярное ядро (PMd), которое отвечает за поиск опасности в окружающей среде.

Эксперименты показали, что PMd работает как «детектор угроз». Когда мышь приближалась к зоне, где она ранее получала удары током, активность в ядре возрастала. Но когда животное удалялось от опасного участка или просто поворачивалась к нему спиной, напряжение в PMd падало.

Чтобы лучше понять механизм работы «детектора угроз», ученые отключили некоторые рецепторы в премаммиллярном ядре с помощью химических препаратов. Это привело к тому, что мыши начали без страха заходить в электрическую клетку, перестав воспринимать ее как опасную территорию.

Открытие предполагает, что PMd не только имеет решающее значение для обнаружения угроз, но и необходим для формирования воспоминаний об этих угрозах.

По словам ученых, понимание работы мозговых контуров, может дать информацию о новых методах лечения расстройств, связанных с тревогой и страхом, таких как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Ранее исследователи выяснили, как именно мозг создает пугающие воспоминания.