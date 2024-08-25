Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые объявили о новом прорыве в создании «квантового интернета»

SciAdv: квантовые и обычные данные впервые отправили по обычному оптоволокну

close
100%
D-Wave Systems

Немецкие ученые из Ганноверского университета имени Лейбница впервые успешно передали квантовые и обычные данные по одной оптоволоконной линии. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Ранее специалисты доказали, что квантовую информацию можно отправлять через стандартный оптоволоконный кабель, однако этого никогда прежде не делали одновременно с передачей стандартного сигнала.

Квантовые данные обычно существуют в виде запутанных кубитов. Запутанность возникает, когда два кубита (базовые единицы квантовой информации) связаны таким образом, что информация делится между ними независимо от их взаиморасположения во времени или пространстве.

Запутанность — очень нестабильное состояние, которое можно легко нарушить за счет шума или помех от других сигналов, включая любые другие данные, использующие ту же длину волны в оптоволоконном канале. Это известно как «декогеренция», в результате которой кубиты теряют свои данные.

Чтобы обойти эти проблемы, ученые использовали технику, называемую электрооптической фазовой модуляцией. С ее помощью команда настроила частоту лазерных импульсов так, чтобы те соответствовали цвету запутанных фотонов.

Это позволило передавать оба типа данных в одном и том же цветовом канале, не повреждая квантовую информацию, хранящуюся в запутанных фотонах.

Исследователи заявили, что возможность передавать квантовые и обычные данные в одном канале освобождает другие цветовые каналы в оптоволоконном кабеле для большего количества данных.

Это может стать ключом к тому, чтобы сделать многие приложения квантовых вычислений, такие как сверхзащищенные коммуникации и квантовая криптография, более практичными и масштабируемыми.

Ранее ученые впервые произвели, отправили и извлекли квантовые данные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами