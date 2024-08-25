Ученые впервые показали, как менялось качество воздуха в мире с 1850 года

Британские ученые из Университета Лидса (UOL) совместно с коллегами из Эдинбургского университета создали первую наглядную демонстрацию загрязнения воздуха во всем мире за последние 170 лет. Исследование опубликовано на официальном сайте Университета Лидса.

Команда разработала диаграммы, показывающие атмосферные концентрации микропыли PM 2.5 в столицах стран мира за период с 1850 по 2021 год.

PM 2,5 связывают с широким спектром проблем со здоровьем: от проблем с дыханием, таких как астма, до ухудшения здоровья легких, повышения вероятности развития рака и болезней сердца, а также повышения риска развития многих заболеваний, включая диабет, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

В своей работе эксперты использовали данные компьютерного моделирования и спутниковых наблюдений для оценки изменений содержания твердых частиц в атмосфере с начала промышленной революции.

Как показало исследование, за минувшие 170 лет в Европе заметно улучшилось качество воздуха. Больше всего это заметно в странах западной Европы.

В то же время в Центральной Азии и некоторых частях Африки воздух стал значительно грязнее из-за быстрой урбанизации и развития промышленности.

На чистоту воздуха значительное влияние оказывают природные источники твердых частиц, такие как лесные пожары и пустынная пыль.

Диаграммы проекта используют среднегодовое значение, чтобы учесть подъемы и спады из-за изменений погодных условий в течение года и упростить сравнение между местами. Однако исследователи отметили, что даже кратковременное воздействие очень высоких уровней может быстро вызвать острые последствия для здоровья, требующие медицинского лечения.

По словам авторов проекта, они рассчитывают, что их исследование поможет добиться глобального прогресса в борьбе за качество воздуха и сохранения здоровья человечества.

Ранее ученые выяснили, что загрязнение воздуха делает грозы более опасными.