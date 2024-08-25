Российские ученые рассказали, когда люди впервые начали строить шахты

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета подготовили исследование об особенностях горнодобывающей отрасли ко Дню шахтера, который в России отмечают 25 августа. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе научного учреждения.

По словам специалистов, первые рудники возникли еще в каменном веке. Древнейшее известное место добычи полезных ископаемых находится в Африке, а его возраст оценивается в 43 тыс. лет. Первобытный человек извлекал там гематитовую руду, отличающуюся характерным красным цветом. Ее могли использовать для получения красок и пигментов.

Старейшая действующая шахта находится в Великобритании на территории Южного Уэлса. Ее основали в 1805 году для получения угля. В России одним из старейших рудников, работающих, считается Сарановский в Пермском крае. Там с 1889 года добывают хромитовую руду.

Самая глубокая шахта в мире располагается близ Йоханнесбурга в ЮАР. Она уходит в недра на 3777 метров, а добывают там золото.

В ПНИПУ отметили, что Россия в целом богата полезными ископаемыми, поэтому горнодобывающие предприятия расположены по всей территории нашей страны. Но основная концентрация рудников и шахт в нашей стране находится на Урале и в Сибири.

В Кузнецком каменноугольном бассейне сегодня действуют 160 шахт и разрезов, обеспечивая около 60% добычи каменного угля в национальном масштабе. Кроме того, на этот регион приходится более 13% производства чугуна и стали, а также более 11% алюминиевой промышленности.

Калийные соли добывают в Пермском крае и Волгоградской области. Добыча алмазов широко распространена в Якутии. Лидером по выработке золота считается Красноярский край. Ведущие регионы добычи железной руды — Белгородская, Кемеровская и Свердловская области, республика Карелия. Более 60% объема добычи железной руды дает Курская магнитная аномалия, добавили в Пермском Политехе.

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