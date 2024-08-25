Врач рассказала, как оценить риск развития сахарного диабета дома

Оценить риски развития сахарного диабета можно самостоятельно при помощи специального калькулятора, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог «Клиники Фомина» Алина Мишарова.

«Один из таких тестов можно пройти на сайте Центра молекулярной диагностики CMD Роспотребнадзора. Он содержит несколько вопросов об образе жизни, о том, болели ли ваши родственники сахарным диабетом, и о показателях сахара в крови. Однако, даже если тест показал низкие риски развития заболевания, каждому человеку ежегодно необходимо проверять свой уровень глюкозы в венозной крови натощак», – рассказала Мишарова.

В России норма сахара венозной крови натощак для человека старше 18 лет (вне периода беременности) составляет до 6,1 ммоль/л.

«Если показатель превышает значение 6,0 – это не всегда признак сахарного диабета. Так как существуют пограничные значения 6,1-6,9 ммоль/л, которые соответствуют предиабету – начальные проявления нарушений углеводного обмена. В случае однократного повышения уровня глюкозы не нужно паниковать, ведь одного показателя недостаточно для того, чтобы сделать точный вывод», – рассказала врач.

Также для оценки риска развития диабета можно сдать анализ крови на глюкозу и на гликированный гемоглобин, который покажет средний уровень сахара за последние 3 месяца, натощак.

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