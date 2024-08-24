Таяние ледников увеличивает риск мегацунами, предупредили ученые

Немецкие ученые из Потсдамского университета узнали причину гигантского цунами, обрушившегося на восточное побережье Гренландии около года назад. Тогда волна высотой 200 метров вошла в необитаемый фьорд Диксон, уничтожив заброшенные постройки. Исследование опубликовано в научном журнале The Sesmic Records (TSR).

Команда проанализировала сейсмические данные со станций мониторинга землетрясений, расположенных в радиусе 5 тыс. километров от места происшествия. Специалисты обнаружили сигналы, сохранявшиеся в течение длительного времени после подводного оползня, который поднял колоссальную волну.

С помощью спутниковых снимков и компьютерного моделирования исследователи подтвердили наличие стоячей волны высотой около одного метра, которая сохранялась более недели.

Ученые считают, что этот феномен был обусловлен продолжающимся таяние ледников и вечной мерзлоты Гренландии. Процесс увеличивает вероятность новых оползней и последующих мегацунами.

За последние годы у гренландских берегов уже несколько раз наблюдались менее масштабные явления. Например, в 2017 году камнепад за западе острова вызвал цунами, которое затопило деревню Нуугааисиак. Бедствие разрушило 11 домов и унесло жизни четырех человек.

Ранее ученые выяснили причину появления волн-монстров высотой десятки метров в открытом море.