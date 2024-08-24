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Ученые сообщили о мощных вспышках на Солнце 23 августа

ФГБУ «ИПГ»: 23 августа на Солнце произошло девять мощных вспышек

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Shutterstock

Ученые зафиксировали девять мощных вспышек на Солнце 23 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По данным института, первую вспышку класса M продолжительностью 14 минут зафиксировали в 06:41 часов мск, а последнюю в 23:12 часов мск. В промежутке между ними ученые зарегистрировали еще семь вспышек.

Отмечается, что уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R1 (слабо) по шкале из пяти показателей.

22 августа на Солнце также фиксировались две мощные вспышки класса M. Обе вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

До этого главный научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН, доктор физико-математических наук Борис Филиппо рассказывал, что геомагнитное поле защищает жизнь на Земле от вредного воздействия Солнца, в том числе вспышек и магнитных бурь.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал увеличение количества магнитных бурь.

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