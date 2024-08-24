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Ученые рассказали, как часто нужно менять презерватив во время полового акта

Daily Mail: презерватив нужно менять каждые 30 минут или чаще

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Pexels

Во время полового акта презерватив следует менять каждые полчаса, чтобы снизить риск незапланированной беременности и инфекций. Об этом сообщает Daily Mail.

Длительное трение может истончить сверхтонкий латекс, из которого сделаны презервативы. Ведущие эксперты по сексуальному здоровью советуют менять его через 30 минут полового акта или чаще при энергичном трении.

Исследования показывают, что презервативы на 98% эффективны для предотвращения беременности и на 95% — для профилактики ВИЧ и других инфекций. Однако если использовать их неправильно, эффективность заметно снижается.

Эксперты рекомендовали надевать презерватив до начала полового акта, не использовать зубы и не надевать два презерватива сразу. Они будут тереться друг о друга, повышая риск разрыва латекса. Также нужно использовать смазки только на водной основе, так как силиконовые и масляные способствуют разрыву латекса.

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