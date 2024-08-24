Названы анализы, необходимые для оценки вреда от стресса

Иногда стресс может сильно отражаться на состоянии здоровья, поэтому для оценки его вреда иногда нужно сдать семь анализов. В их число входят общий и биохимический анализ крови, оценка гормонального статуса, диагностика функций щитовидной железы, определение уровня витаминов группы В и D, и микроэлементов, а также иммунологическое исследование. Об этом «Газете.Ru» рассказала психиатр, психотерапевт Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Абрамова.

«Показаниями для такого обследования являются пребывание в состоянии постоянного стресса на протяжении более полугода, выраженное чувство внутреннего напряжения, нарушения сна и аппетита, усиление тревоги, раздражительность и ухудшение физического самочувствия», – объяснила Абрамова.

Чтобы разобраться, справляется ли организм со стрессом, необходимо сдать общий клинический анализ крови и биохимический анализ крови, включающий, помимо стандартных, такие показатели, как железо, ферритин, трансферритин, мочевина.

«Также важно оценить гормональный статус, так как при гормональных нарушениях может отмечаться вышеуказанная симптоматика. Для мужчин важно оценить лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, определение фракций пролактина и тестостерон. А для женщин список состоит из лютеинизирующего гормона, фолликулостимулирующего гормона, эстрадиола, пролактина, тестостерона и ДГЭА-сульфата», – рассказала врач.

Также важно провести диагностику функций щитовидной железы (гормоны ТТГ, Т3 и Т4), так как нарушения в ее работе могут также сопровождаться нарушениями общего состояния и проблемами с психикой.

«Также важно определить уровень витаминов группы В. Например, витамин В1 (тиамин) обеспечивает достаточную концентрацию внимания и стрессоустойчивость, а в витамин В2 (рибофлавин) необходим для процесса деления нервных клеток. Также важно определить уровень витамина D (25-ОН), он обеспечивает эмоциональную стабильность. Уровень микроэлементов тоже важно оценить, в частности кальция, калия и магния. Они участвуют в регуляции работы нервной системы», – рассказала врач.

Кроме того, важно провести иммунологическое исследование – иммунная система сильно подвержена влиянию стрессовых факторов, в связи с чем целесообразно своевременное выявление нарушений клеточного иммунитета.

Результаты всех обследований рекомендуется обсудить с врачом-психотерапевтом.

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