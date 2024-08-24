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Найден препарат для улучшения выработки энергии в клетках мозга

Science: блокирование молекулы IDO1 улучшает энергоснабжение клеток мозга

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Лекарство от рака может улучшить работу мозга на ранней стадии болезни Альцгеймера. Это показало исследование, опубликованное в 
журнале Science.

Ученые обнаружили, что препараты из класса ингибиторов IDO1 могут улучшить работу мозга мышей с ранней стадией болезни Альцгеймера. Эти лекарства блокируют фермент IDO1 и в настоящее время тестируются для лечения рака кожи, крови и молочной железы.

IDO1 в организме отвечает за разрушение аминокислоты триптофана. При этом она превращается в соединение кинуренин. Избыток кинуренина ухудшает обеспечение энергией астроцитов — клеток мозга, которые помогают работать нейронам. Вернуть в норму уровень кинуренина может блокирование IDO1. При этом восстанавливается и работа астроцитов и нервных клеток.

Ученые считают, что ингибиторы IDO1 могут замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера, улучшив выработку энергии в клетках мозга.

«Мозг очень зависит от глюкозы, которая обеспечивает протекание многих процессов в нем. Поэтому потеря способности эффективно использовать сахар для метаболизма и производства энергии может вызвать метаболические нарушения и, в частности, ухудшение когнитивных способностей», — объяснили ученые.

Ранее ученый назвал заболевания, от которых защищает кофе.

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