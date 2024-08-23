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Врач рассказал, какого вида рака нельзя избежать

Нейрохирург Шипилин: опухоль мозга глиобластому невозможно профилактировать

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Глиобластома — злокачественная опухоль мозга, которая может появиться у любого человека независимо от генетики и образа жизни. Об этом NEWS.ru рассказал нейрохирург Видновской КБ Минздрава МО Сергей Шипилин.

Профилактировать глиобластому нельзя, так как не выявлены факторы риска, в том числе наследственные. Опухоль может появиться в любом возрасте почти у любого человека.

При подозрении на опухоль мозга необходима томография головного мозга (КТ) с введением контрастного вещества. Однако не нужно делать ее, не имея никаких симптомов. КТ можно делать только при наличии показаний.

Недавно ученые нашли молекулы, помогающие глиобластоме сопротивляться лечению. Их открытие может лечь в основу революционной терапии против рака мозга.

До этого врач рассказала, что избыток соли в рационе повышает риск рака желудка. Также ему способствуют курение, злоупотребление алкоголем и переработанным мясом (сосисками, колбасами, копченостями, вяленым мясом и т.д.).

Ранее медсестра хосписа назвала глиобластому одним из самых страшных заболеваний.

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