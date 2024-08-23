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Врач рассказала, почему не стоит есть гречку на ужин

Педиатр Николаева: гречка на ужин может помешать уснуть из-за спазмов и вздутия

Гречка богата полезными веществами и пищевыми волокнами, которые нужны кишечным бактериям. Однако ее лучше не употреблять вечером из-за риска вздутия живота и спазмов. Об этом РИА Новости рассказала врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева.

Также гречка богата кислотами, которые могут улучшить желчеобразование и выработку панкреатического сока поджелудочной железой. Нерастворимые пищевые волокна, которые содержатся в гречке, стимулируют моторику кишечника.

«Это особенно полезно детям, людям пожилого возраста, чтобы регулярно кишечник очищать. Плюс способствует размножению микроорганизмов полезных, которые наш кишечник населяют», — отметила Николаева.

Нет строгих противопоказаний к употреблению гречки, но при аллергиях и заболеваниях ЖКТ лучше не есть гречку вечером. Это может спровоцировать спазм и повышенное газообразование, которые могут ухудшить сон.

До этого врач рекомендовал есть цельнозерновую гречку людям с гипертонией.

Ранее врач назвала продукты, от которых лучше отказаться пожилым людям.

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