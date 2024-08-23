Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Запоры могут повысить риск инфаркта, выяснили ученые

The Conversation: запоры связаны с повышенным риском инфаркта

close
100%
Shutterstock

Запор увеличивает риск сердечного приступа, показало новое исследование. Это подтверждает теорию о том, что частые запоры способствовали инфаркту у Элвиса Пресли, который настиг его в туалете, сообщает The Conversation.

Австралийское исследование более 540 тысяч человек показало, что у людей с запорами повышен риск гипертонии, инфарктов и инсультов. Связь между запором и сердечно-сосудистыми катастрофами подтвердило датское исследование более 900 тысяч человек. Авторы новой работы учли ошибки предыдущих анализов.

Были проанализированы данные полумиллиона пациентов из Великобритании. Исследователи определили более 23 тысяч случаев запора и учли влияние лекарств против гипертонии, которые могут вызывать запор. В целом наличие запоров удваивало риск инсульта, инфарктов и сердечной недостаточности. Те, кто принимал лекарства для снижения давления и страдали запорами, на 34% чаще страдали от сердечно-сосудистых катастроф.

Исследование рассмотрело данные людей европейского происхождения. Однако другие работы подтверждают связь между запорами и болезнями сердца, например, у азиатов.

Было показано, что у пожилых людей хронический запор может привести к повышению кровяного давления как минимум на час после дефекации. Риск развития сердечных заболеваний удваивается при увеличении систолического давления (первое число на тонометре) на 20 мм рт. ст.

Также некоторые люди с хроническим запором могут иметь нарушенную функцию своего блуждающего нерва, который контролирует различные функции организма, включая пищеварение, частоту сердечных сокращений и дыхание. Также возможно, что гипертонию вызывает дисбаланс кишечных бактерий.

Ранее в кишечнике нашли вещество, напрямую влияющее на сердце.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами