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Пожилой россиянке удалили гигантскую опухоль слюнной железы

Минздрав МО: 74-летней россиянке удалили 13-сантиметровую опухоль слюнной железы

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Минздрав Московской области

Хирурги из Балашихи удалили опухоль околоушной слюнной железы у пожилой пациентки. Об этом сообщает Минздрав МО.

В Московский областной онкологический диспансер поступила 74-летняя женщина с новообразованием в левой околоушной области. Пациентка долго не обращалась за медицинской помощью и в итоге попала к врачам с гигантской опухолью.

«Злокачественные новообразования слюнных желез встречаются редко. При раке околоушной слюнной железы хирургическое вмешательство представляет определенные сложности, потому что через железу проходит лицевой нерв, который контролирует работу мимических мышц», — рассказал заведующий отделением опухолей головы и шеи №8 Андрей Константинович Голубцов.

Опухоли слюнных желез растут медленно и могут не вызывать дискомфорта, однако при их увеличении возможны проблемы с глотанием, опущение углов рта и мягких тканей, а также невозможность закрыть глаз.

Врачи удалили опухоль, что позволило женщине вернуться к нормальной жизни без неврологических нарушений. Избежать развития опухоли помогают своевременные диспансеризации и профилактические осмотры, подчеркнули хирурги.

Ранее врач назвала продукты, от которых лучше отказаться пожилым людям.

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