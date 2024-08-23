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Врач назвал заболевания, о которых может рассказать кожа носа

The Conversation: расширенные сосуды на лице могут указывать на розацеа

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Depositphotos

Красная сыпь на носу или переносице может указывать на волчанку или розацеа, а онемение носа — на трофический синдром тройничного нерва. Об этом The Conversation рассказал физиолог Дэн Баумгарт.

Трофический синдром тройничного нерва — редкое состояние, при котором кожа на носу становится онемевшей. Также возможно ощущение покалывания и зуда.

При волчанке иммунная система атакует здоровые ткани организма. Проявления этого заболевания очень разнообразны, поэтому волчанку называют «великим подражателем». Отличительная особенность болезни — сыпь в форме бабочки на щеках и носу.

Волчанку часто путают с розацеа, другим аутоиммунным заболеванием, при котором расширяются сосуды на лице. Также возможно образование папул и пустул — уплотнений, которые похожи на угревую болезнь (акне). Розацеа связана с повышенным уровнем холестерина, диабетом, гипертонией и артритом. В некоторых случаях она может привести к утолщению кожи носа и обезображиванию лица.

До этого ученые выяснили, что ночные кошмары и галлюцинации могут быть симптомом волчанки.

Ранее врач назвала болезни, которые обостряются осенью.

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