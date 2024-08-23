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Ученый назвал заболевания, от которых защищает кофе

Профессор Стеббинг: умеренное потребление кофе снижает риск болезней сердца

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Shutterstock

Злоупотребление кофе опасно для здоровья, однако в умеренных дозах кофеин снижает риск болезней сердца, печени и нейродегенерации. Об этом The Conversation рассказал профессор биомедицины Джастин Стеббинг.

В долгосрочной перспективе умеренное потребление кофе связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Одна-две чашки кофе в день также могут снизить риск сердечной недостаточности. Недавние исследования показали, что кофе не вредит даже при нарушении сердечного ритма, однако при наличии любых заболеваний лучше проконсультироваться с врачом.

Кофе может улучшить способность организма перерабатывать глюкозу, тем самым снизив риск развития диабета 2-го типа. По некоторым данным, любители кофе реже болеют циррозом и раком печени. Риск рака кишечника на 18% ниже у потребляющих кофе.

Также потребление кофе может снизить риск болезни Альцгеймера и других форм деменции. Шансы на развитие депрессии снижаются на 20%.

Большое исследование с участием более 400 тысяч человек показало, что потребление четырех-пяти чашек кофе в день в течение 12-13 лет было связано с более низким риском летального исхода.

Важно соблюдать умеренность и не пить более пяти чашек кофе в день, подчеркнул Стеббинг. Избыток кофеина может привести к нервозности, беспокойству и нарушениям сна. Также рекомендуется ограничить добавление сахара и сливок, чтобы избежать ненужного потребления калорий.

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