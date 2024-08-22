На Солнце зафиксировали две мощные вспышки

В четверг, 22 августа, ученые зарегистрировали две мощные вспышки класса М на Солнце. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«22 августа в 01:08 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3796 (S03E28) зарегистрирована вспышка M5.1/2N продолжительностью 18 минут», — сообщили в пресс-службе.

Позже, в 13:39 мск, ученые зафиксировали вспышку M1.5, которая продолжалась 15 минут.

В сообщении уточнили, что обе вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на пресс-конференции, посвященной теме магнитных бурь, заявил, что на текущий момент Солнце находится в стадии усиления своей активности, из-за чего количество магнитных бурь станет больше.

Главный научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН, доктор физико-математических наук Борис Филиппо рассказал, что геомагнитное поле защищает жизнь на Земле от вредного воздействия Солнца, в том числе вспышек и магнитных бурь.

Ранее метеорологи объяснили, почему на Земле участились магнитные бури.