Ученые нашли способ предсказывать магнитуду техногенных землетрясений

Исследователи Университета МИСИС придумали, как оценивать максимально возможную магнитуду землетрясений, вызванных человеческой деятельностью на территориях освоения недр и земной поверхности. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МИСИС.

В сейсмологии развиты подходы к оценке максимально возможной магнитуды только естественных землетрясений, но необходимо также знать о последствиях и силе техногенных землетрясений для обеспечения безопасности населения и защиты инфраструктуры.

Ученые нашли связь между возможной магнитудой техногенных землетрясений и накопленной в недрах Земли энергией.

«Мы используем научную концепцию, предполагающую наличие в земной коре особого слоя переменной мощности, в котором породы находятся в предельно напряженном состоянии. Понимание этих процессов имеет решающее значение для горнодобывающей деятельности и эксплуатации ресурсов», — рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры безопасности и экологии горного производства НИТУ МИСИС Андриан Батугин.

Для оценки накопленной в недрах энергии определяется максимальная глубина, на которой может произойти землетрясение. За основу берутся уже зарегистрированные сейсмические события. Затем проводятся наблюдения за деформациями земной коры и устанавливается связь между магнитудой землетрясения и размерами очагов. Чем больше энергии в земной коре, тем сильнее может быть реакция на техногенное воздействие.

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