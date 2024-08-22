Доцент МГУ привел аргументы в пользу предсказанного в 2026 году апокалипсиса

По расчетам австрийского математика Хайнца фон Фёрстера апокалипсис должен наступить 13 ноября 2026 года. Как рассказал «Газете.Ru» доцент экономического факультета МГУ Денис Андреюк, апокалипсис, предсказанный Фёрстером, действительно может произойти, но не по причине, указанной математиком.

Фёрстер считал, что в этот день количество людей достигнет своего математического максимума, из-за чего им будет сложно добыть пропитание на планете. В результате это должно привести к критической нехватке ресурсов и концу света. Однако на деле рождаемость на планете падает, что, впрочем, не отменяет судного дня, который может возникнуть из-за войны между такими державами, как, например, США и Китай.

«США и Китай — это примерно половина мирового ВВП. Если они между собой начнут воевать, они вовлекут в этот процесс почти весь мир. И такую войну, конечно, можно будет воспринять как апокалипсис», – объяснил Андреюк.

Такая война может привести к откату всей цивилизации, подобно катастрофе бронзового века и падению Римской империи.

В результате этого процесса человечество может потерять технологии прежде всего связанные с электричеством.

«Выработка электричества — это весьма высокотехнологичный процесс. Одной крестьянской семьей электростанцию не построить, племенем из 100 человек тоже. Если сейчас собрать обычных людей и попросить их без поиска в интернете восстановить подстанцию, которая сгорела, не смогут они ее восстановить», – считает Андреюк.

Подробнее о судном дне, о том, когда мы потеряем письменность, и какие еще технологии могут исчезнуть – в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач назвал анализы, которые мужчинам после 35 нужно сдавать ежегодно.