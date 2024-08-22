Люди вторгнутся на большинство территорий диких животных к 2070 году, выяснили ученые

Американские ученые из Мичиганского университета выяснили, что из-за роста численности населения Земли к 2070 году более чем на половине территорий планеты популяции людей будут пересекаться с ареалами обитания диких животных. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

«Мы обнаружили, что перекрытие популяций людей и диких животных охватит примерно 57% мировых земель. Мы также выяснили, что в будущем значительно увеличится перекрытие сельскохозяйственных и лесных территорий», — отметили авторы статьи.

Чтобы рассчитать будущее пересечение территорий обитания человека и дикой природы, исследователи создали индекс, который объединил оценки вероятного расположения людей на суше, а также пространственное распределение 22 374 видов наземных амфибий, птиц, млекопитающих и рептилий.

Команда извлекла информацию о пространственном распределении позвоночных из ранее опубликованных данных, которые прогнозируют, где будут жить виды на основе их климатических ниш. Их оценки того, где, скорее всего, будут жить люди, основывались на прогнозах экономического развития, мирового общества и демографии.

Ученые обнаружили, что районы, где ожидается высокая степень совпадения местообитаний человека и дикой природы к 2070 году, сосредоточены в регионах, где плотность населения уже высока, включая Китай и Индию.

Согласно расчетам, что медианное видовое богатство — разнообразие видов в данной области — сократится в большинстве лесов Африки и Южной Америки.

В Южной Америке многообразие млекопитающих снизится на 33%, амфибий — на 45%, рептилий — на 40% и птиц — на 37%. В Африке по прогнозам количество видов млекопитающих упадет на 21%, а птиц — на 26%.

По словам исследователей, негативное влияние человека на дикую природу можно компенсировать за счет экологического планирования. Процесс может включать создание коридоров для соединения существующих заказников с новыми охраняемыми природными территориями и другие меры.

Ранее ученые нашли способ превратить заброшенные карьеры в оазисы дикой природы.