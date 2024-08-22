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Врач назвала продукты, от которых лучше отказаться пожилым людям

Гастроэнтеролог Кардашова: пожилым нужно избегать сырых яиц и грейпфрутов

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Препараты, которые часто принимают пожилые люди, могут быть несовместимы с грейпфрутами, а сырые яйца могут привести к госпитализации из-за инфекции, поэтому этих продуктов стоит избегать. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Улица Скобелевская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора София Кардашова.

«Пожилым нужно быть осторожными с грейпфрутами и продуктами на их основе. Препараты против гипертонии, тревожных расстройств и бессонницы могут вступить в реакцию с веществами из грейпфрутов. При этом возможны нежелательные эффекты, — объяснила врач.

Жирная, жареная, острая или пряная пища агрессивно влияет на слизистую желудка, регенерация которой замедлена у пожилых из-за возрастных нарушений обмена веществ. Консервы и колбасы содержат много соли, поэтому могут вызвать отеки. Сахар и сладости лучше заменить на натуральные сахарозаменители, мед, сухофрукты, фрукты.

«Пожилым лучше исключить мягкие сыры с плесенью и блюда из яиц, мяса, рыбы и морепродуктов, которые не прошли достаточную термическую обработку. Они могут содержать возбудителей опасных инфекций. С возрастом работа иммунитета ухудшается, поэтому инфекции могут привести к тяжелым осложнениям», – предупредила врач.

Употребление сырых яиц может привести к заражению сальмонеллами. Инфекция сопровождается рвотой, диареей. Из-за диареи человек теряет электролиты, в частности, калий. Это может привести к остановке сердца, поэтому пожилого человека с сальмонеллезом могут госпитализировать.

Ранее ученые выяснили, что два ломтика ветчины в день могут повышать риск диабета.

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