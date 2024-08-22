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В кишечнике нашли вещество, напрямую влияющее на сердце

Nature: вещество из кишечника станет целью для лекарств против сердечной болезни

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Shutterstock

Ученые выяснили, что кишечные бактерии вырабатывают вещества, которые напрямую воздействуют на клетки сердца. Открытие, опубликованное в журнале Nature Communications, может лечь в основу новых лекарств против сердечно-сосудистых заболеваний.

Бета-блокаторы — препараты для лечения сердечной недостаточности и гипертонии. Они связываются с бета-2 адренорецепторами, которые играют ключевую роль в реакции организма на стресс и активируются адреналином. Бета-блокаторы препятствуют этой активации, замедляя сердцебиение, снижая давление и нагрузку на сердце.

В новом исследовании ученые выяснили, что взаимодействовать с бета-2 адренорецепторами может вещество PAG. Его вырабатывают кишечные бактерии, а сердца он достигает с током крови. Вещество усиливает сокращение сердечной мышцы, что может способствовать сердечной недостаточности. Предыдущие исследования показали, что более высокий уровень PAG действительно связан с тяжестью заболевания.

Ученые работают над разработкой лекарств, которые нацелены на PAG и его взаимодействие с рецепторами в клетках сердца. Такие препараты, вероятно, будут иметь меньше побочных эффектов.

«Бета-блокатор, который целенаправленно блокирует вредные сигналы от адренергических рецепторов, но пропускает полезные сигналы, был бы совершенно новым подходом к лечению или профилактике риска сердечно-сосудистых заболеваний», — отметили ученые.

Ранее ученые нашли связь между болезнью Паркинсона и дневным сном.

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