Врач рассказал, как мужчинам повысить уровень тестостерона без лекарств

Ожирение, дефицит сна, малоподвижный образ жизни и хронический стресс могут привести к снижению выработки тестостерона у мужчин. Изменение образа жизни в некоторых случаях помогает вернуть нормальный уровень гормона. Об этом «Газете.Ru» рассказал уролог, андролог клиники DocMed Сергей Артеменко.

«Снижение концентрации общего тестостерона у мужчин в крови ниже 12 нмоль/л называют гипогонадизмом. Для точной диагностики этого состояния крайне важно использовать надежный метод оценки, например, жидкостную хромато-масс-спектрометрию. Рекомендовано выспаться накануне сдачи, прийти утром натощак до 10 утра», — рассказал Артеменко.

Определение факторов, которые привели к недостатку тестостерона, позволяет в некоторых случаях решить проблему без необходимости в заместительной гормональной терапии, подчеркнул врач.

«При наличии избыточного веса рекомендуется снижение массы тела за счет физической активности и коррекции питания. Лучше исключить высококалорийные продукты, то есть с высоким содержанием жиров и легкоусвояемых углеводов. Также нужно увеличить потребление овощей и фруктов», — объяснил Артеменко.

Принцип «гарвардской тарелки» может служить простым ориентиром для сбалансированного питания. Половину тарелки должны занимать овощи и фрукты, четверть — полезные углеводы (цельнозерновые крупы, хлеб или макароны из твердых сортов пшеницы) и еще четверть — белки (рыба, нежирное мясо, бобовые).

«Дозированные физические нагрузки важны для поддержания нормального уровня тестостерона. Силовые упражнения могут способствовать кратковременному повышению его концентрации, причем с возрастом этот эффект ослабевает. С другой стороны, экстремальные тренировки, снижение массы тела и низкий процент жира могут провоцировать развитие гипогонадизма», — отметил врач.

Доказано, что хронический стресс снижает концентрацию тестостерона в крови. Напротив, острый стресс повышает уровень гормона, добавил Артеменко.

«Регулярный и качественный сон также играет ключевую роль в поддержании нормального уровня тестостерона. Исследования показали, что поздний отход ко сну (после 01:00) и недостаточная продолжительность сна (менее семи-восьми часов) могут приводить к снижению уровня тестостерона. Особенно это актуально для мужчин, работающих в ночные смены или имеющих привычку ложиться под утро», — предупредил Артеменко.

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