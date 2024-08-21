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Ученые выяснили, как именно древние охотники добывали огромных мамонтов

PLOS One: первобытные люди пронзали атакующих мамонтов упертыми в землю копьями

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Gianni Dagli Orti

Американские археологи из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, каким образом древние охотники добывали мамонтов и мастодонтов с помощью копий с каменными наконечниками 13 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Ученые рассмотрели так называемые наконечники Кловис — каменные острия характерной формы, впервые обнаруженные в окрестностях города Кловис в штате Нью-Мексико США. Археологические свидетельства указывают, что эти орудия широко применялись при охоте на мегафауну.

Первые эксперименты с использованием глины и баллистического геля показали, что даже очень сильный бросок или удар копья с таким наконечником не мог причинить значимого вреда девятитонному мамонту.

Команда предположила, что первобытные охотники не метали свои орудия в зверей, а упирали копья в землю, позволяя разъяренному животному навалиться на острие всей своей массой. В этом случае широкий наконечник действовал как современная экспансивная пуля, нанося обширные внутренние повреждения.

Исследователи подчеркнули, что в ходе дальнейшей истории такая тактика применялась как в охоте на кабанов и медведей, так и во время битв для отражения атак конницы.

Ранее ученые опровергли популярную теорию о причинах вымирания мамонтов на Земле.

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