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Ученые раскрыли тайну происхождения первых живых клеток на Земле

SciAdv: дожди могли превратить РНК в органические клетки 3,8 млрд лет назад

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Shutterstock

Американские ученые из Хьюстонского и Чикагского университетов пришли к выводу, что первые живые клетки на Земле сформировались благодаря дождям. Это случилось около 3,8 млрд лет назад. Исследование опубликованной в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда изучила так называемые «коацерватные капли» — естественные сгустки сложных молекул, таких как белки, липиды и РНК. Эти объекты ведут себя в воде подобно частицам масла.

Коацерватные капли могут быстро обмениваться молекулами друг с другом, однако при этом их состав становится одинаковым. В таких условиях не может происходить эволюция, необходимая для развития более сложных организмов.

Исследователи предположили, что во время дождей на молодой Земле пресная вода создавала вокруг коацерватные капель временную защитную оболочку, которая мешала им передавать РНК друг другу. Эта гипотеза подтвердилась в ходе лабораторных экспериментов.

Таким образом, капсулы с РНК получали достаточно времени, чтобы в них происходили мутации и другие эволюционные процессы.

Ранее ученые узнали, когда на Земле возникли первые сложные организмы.

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