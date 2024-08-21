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Врач рассказал, как снизить риск агрессивного рака

Онколог Олькин: от агрессивного рака молодых защищает здоровый образ жизни

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У молодых людей рак часто агрессивнее, чем у пожилых, однако снизить его риск может здоровый образ жизни. Об этом KP.RU рассказал онколог, эксперт по доказательной медицине, член Европейского общества онкологов (ESMO) Дмитрий Олькин.

«Возникновение любого хронического заболевания, в том числе и онкологического, в основном крутится вокруг нарушений здорового образа жизни. Конечно, даже если мы будем жить в стерильных условиях, пить кристально чистую воду, дышать свежайшим воздухом, это не даст гарантию того, что не заболеем. Но мы все видим, что растет количество рака у молодых людей, а у них он, как правило, более агрессивный, быстро прогрессирует. И вот как раз это можно скорректировать здоровым образом жизни», — объяснил врач.

Здоровый образ жизни помогает иммунитету человека вовремя обнаружить единичные раковые клетки и уничтожить их до образования полноценной опухоли.

Помимо образа жизни на риск рака влияет возраст. Из-за увеличения продолжительности жизни растет и заболеваемость раком. Однако этому противостоят программы чек-апов и диспансеризации. Они минимизируют риск развития рака. Кроме того, у пожилых рак лучше лечится и контролируется, подчеркнул Олькин.

Ранее врач назвал виды рака, которые можно выявить на нулевой стадии.

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