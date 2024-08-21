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Врач назвала болезни, которые обостряются осенью

Терапевт Дельманова предупредила, что осенью может обостриться аллергия

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Осенью могут обостриться многие хронические заболевания, в том числе аллергия, депрессия, суставные болезни. Об этом во «Вконтакте» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова.

«В числе недугов, которые могут напомнить о себе в период увядания природы, — аллергия. Многие думают, что ее апофеоз приходится на время цветения растений, однако это не так. Осенью мы реже выходим на свежий воздух, не так часто проветриваем помещения, в результате активизируются «домашние» аллергены — плесень и пылевые клещи», — пояснила врач.

Боли в суставах из-за старых травм и хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата также могут обостриться в межсезонье. Резкие изменения погоды могут спровоцировать и боли в голове. Похолодание может повысить вязкость крови, приведя к обострению сердечно-сосудистых заболеваний.

Самый распространенный осенний недуг — депрессия, считает Дельманова. Она развивается из-за дефицита солнечного света и может проявляться усталостью, сонливостью, беспокойством и расстройствами сна.

Чтобы снизить риск «осенних» болезней, стоит придерживаться четкого распорядка дня, сбалансированно питаться, чаще бывать на свежем воздухе и больше двигаться. А для защиты от гриппа достаточно пройти вакцинацию.

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