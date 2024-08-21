Врач назвал главные причины инсульта

Риск инсульта повышают гипертония, ожирение, высокий уровень холестерина в крови и нарушения ритма сердцебиения. Об этом РИА Новости рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

Врач подчеркнул, что выявить факторы риска может ежегодная диспансеризация. При обнаружении гипертонии важно регулярно измерять давление и принимать понижающие его препараты. Также важно поддерживать здоровый вес, придерживаться правильного питания и ограничить потребление соли.

Высокий уровень холестерина или аритмия вызывают образование тромбов, которые приводят к инсульту. Врач рекомендовал контролировать уровни холестерина и сахара в крови, при необходимости принимать статины, антикоагулянты или антидиабетические препараты, но только по назначению лечащего врача.

До этого ученые выяснили, что соблюдать здоровый образ жизни важно даже в молодости, так как это защищает от закупорки сосудов — главного фактора риска инсульта. Сердечно-сосудистый риск оценили, использовав данные о массе тела пациентов, уровне холестерина и сахара в крови, артериальном давлении, диете, физической активности, сне и курении.

Ранее врач рассказала, кому опасны добавки с омега-3.