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Особое дыхание может смягчить сильную боль, выяснили ученые

BMJ: осознанное дыхание может смягчить сильную боль при раке

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brizmaker/Shutterstock/FOTODOM

20-минутная сессия осознанного дыхания может снизить интенсивность боли и тревоги при раке. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ Supportive & Palliative Care.

Ученые распределили на две группы 40 пациентов с различными типами рака и самооценкой боли как минимум на четыре балла из 10 (умеренная или сильная). Средний возраст участников составил 63 года, у трети был рак кишечника, 65% использовали опиоиды для борьбы с болью.

Первая группа (21 пациент) прошла сеанс осознанного дыхания под руководством врача. Сначала пациентам объяснили понятия и технику практик осознанности, а затем они выполнили дыхательную сессию длительностью 20 минут. Некоторые этапы включали отслеживание длины вдоха и расслабление тела с головы и до ног.

Вторая группа (19 пациентов) в течение 20 минут разговаривала с врачом, который активно слушал их и задавал вопросы о переживаниях, связанных с болезнью.

В группе осознанного дыхания значительно уменьшилась выраженность боли и тревоги, которые оценили специальными опросами. Эффект от осознанного дыхания наблюдался у всех пациентов, побочных реакций не было зафиксировано.

Недостатки исследования включают небольшое количество участников. Характер и интенсивность боли также оценивались субъективно. Однако эффективность и безопасность осознанного дыхания позволяют рекомендовать этот метод для борьбы с болью.

Ранее ученые выяснили, что йога может уменьшить интенсивность боли в спине в два раза.

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