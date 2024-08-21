Ученые нашли в кишечнике электроток, привлекающий опасные микробы

Американские ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили новый биоэлектрический механизм, помогающий сальмонеллам и другим патогенам находить уязвимые точки в кишечнике. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Microbiology (NatMicrobio).

«Попадая в организм человека, сальмонеллы проникают в кишечник. Там их численность значительно уступает 100 триллионам полезных бактерий (известных как комменсалы). Шансы на их выживание составляют один на миллион», — объяснили авторы научной работы.

Кишечник имеет очень сложный ландшафт. Его эпителиальная структура включает эпителий ворсинок и эпителий, ассоциированный с фолликулами (FAE). Эпителий ворсинок состоит из абсорбирующих клеток с выступами, которые способствуют всасыванию питательных веществ.

Исследование на мышах показало, что сальмонеллы обнаруживают электрические сигналы в FAE. Они движутся к этой части кишечника, где находят отверстия, через которые они могут проникнуть. Этот процесс движения клеток в ответ на электрические поля называется гальванотаксисом или электротаксисом.

Ученые выяснили, что кишечные палочки и сальмонеллы по-разному реагируют на биоэлектрические поля. Они имеют противоположные ответы на один и тот же электрический сигнал. В то время как кишечные палочки группировались рядом с ворсинками, сальмонеллы собирались в FAE.

Исследование выявило электрические токи, которые петляют, входя в поглощающие ворсинки и выходя из FAE.

По словам специалистов, открытие может иметь потенциал для объяснения сложных хронических заболеваний, таких как воспалительное заболевание кишечника.

Ранее исследователи назвали причины глобального распространения суперсальмонеллы.