Российские ученые нашли способ повысить эффективность операций по пересадке кожи

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) провели исследование образцов кожи для пересадки. Это поможет повысить эффективность операций по трансплантации. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе научного учреждения.

По данным ВОЗ, ожоги занимают третье место по частоте среди прочих травм. В России ежегодно регистрируются более 800 тыс. таких случаев.

В новом научном проекте специалисты Пермского Политеха использовали образцы донорских кожных тканей, взятых со спины пациентов после их ухода из жизни. Средняя толщина подготовленных фрагментов составляла 2,56 мм.

Эксперименты на растяжение проводились на универсальной машине для механических испытаний.

«Образцы нескольких типов прошли испытания относительно линий Лангера. Это естественные линии на коже, которые отражают направление ориентации коллагеновых волокон в дерме. Наиболее «мягкими» по параметрам оказались образцы тканей, изъятые из кожного покрова перпендикулярно линиям Лангера. Больший модуль упругости продемонстрировали образцы, расположенные косо к таким линиям», — отметили авторы.

При тестировании оказалось, что показатели жесткости кожи при растягивании параллельно линиям Лангера были в 3,5 раза выше, чем при растягивании образцов в поперечном направлении.

По словам ученых, результаты экспериментов станут ключом к разработке эффективных методов лечения поврежденных тканей организма при различных травмах и заболеваниях.

Также данные используют при создании новых типов и модификаций силиконовых материалов для изготовления протезов, отвечающих требованиям естественности и функциональности, уточнили в ПНИПУ.

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